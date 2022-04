«The Northman»: un trip organique au pays des anciens «Normands»

Même quand il bosse pour Hollywood, Robert Eggers maintient le cap de sa trajectoire personnelle et singulière. La preuve avec « The Northman », trip organique au(x) pays des anciens « Normands ».

A 38 ans, le réalisateur américain n’en finit plus de mettre sa patte dans la mise en scène de petits bouts de la grande Histoire. Des folklores, religions, cultures et mythologies d’antan. Après la sorcellerie en Nouvelle-Angleterre au 17e siècle ( The witch ) et les légendes de la mer ( The lighthouse ), il a pris la route du nord de l’Europe et la terre des Vikings. Tombé amoureux, paraît-il, de l’Islande. C’est donc tout naturellement que le scénario de son troisième long-métrage a été coécrit avec Sigurjón Birgir Sigurðsson, Sjón pour les intimes, artiste islandais, proche notamment de Björk.