«Un talent en or massif» Nick Cage par Nicolas Cage

Et si le talent ultime, c’était de pouvoir se moquer de ses propres erreurs ? De pousser à l’extrême ses traits de caractère ? D’ironiser sur sa carrière ? En près de quarante ans à l’écran, Nicolas Cage est devenu une sorte d’icône. De ces acteurs capables aussi bien de s’illustrer dans le cinéma d’auteur que dans les grosses machines hollywoodiennes. Un parcours qu’il embrasse et tourne en dérision de manière assez savoureuse dans Un talent en or massif (The Unbearable Weight of Massive Talent).