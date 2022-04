Norme de rayonnement des antennes 5G en Wallonie: les experts recommandent de s’aligner sur la Flandre

Les cinq experts mandatés par le gouvernement régional recommandent de s’aligner sur ce qui se pratique déjà en Flandre. Ils proposent que la limite – actuellement fixée à 3 volts par mètre par opérateur – soit portée à 9,2 v/m par opérateur pour une fréquence de 900 MHz. Cela signifie que si l’on reste à trois opérateurs mobiles après la vente aux enchères des bandes de fréquences 2G, 3G et 5G qui aura lieu en juin prochain, la limite maximale cumulée sera de 15,9 v/m. S’il y en a quatre – scénario qui tient la corde –, ce sera 18,4 v/m. Et cinq, 20,6 v/m.

Les experts soulignent qu’une limite de 9,2 v/m par opérateur correspond à un vingtième de la limite préconisée par le Conseil de l’Union européenne qui est d’application dans la grande majorité des pays européens. « Ainsi, même dans le cas de quatre opérateurs sur un même site d’émission qui rayonneraient au maximum de ce qui leur est autorisé, on ne dépasserait pas le cinquième de la limite préconisée au niveau international. Le niveau de protection de l’environnement et des personnes reste donc très élevé. »

Les experts n’ont pas retenu la méthode choisie par la Région bruxelloise. Celle-ci a opté pour une norme « cumulative » et non par opérateur. Cela signifie que l’ensemble des opérateurs doivent être en dessous de la limite fixée. Celle-ci a été fixée à 14,57 v/m à l’extérieur et à 9,19 v/m à l’intérieur, en intégrant les antennes radio et télévision.