Loïs Openda et Vitesse battus par le Sparta Rotterdam lors d’un match... de six minutes

La rencontre avait été interrompue à cause de débordements causés par des supporters de Vitesse le 4 mars dernier.

Mardi en début de soirée, le Vitesse Arnhem et le Sparta Rotterdam jouaient les 6 dernières minutes d’un match comptant pour la 25e journée d’Eredivisie et qui avait été interrompu à cause des débordements causés par des supporters de Vitesse le 4 mars dernier.

Alors que le Sparta menait 0-1 Arnhem, grâce à un but d’Adrian Dalmau (5e) et qu’il restait 6 minutes à jouer, le gardien du Sparta, Maduka Okoye, avait été atteint par un projectile lancé depuis les tribunes. Ses coéquipiers avaient alors refusé de continuer la rencontre. Mardi, à 18h45, les deux équipes ont donc terminé la rencontre, dont le score est resté inchangé.