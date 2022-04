Chassez le masque buccal, le rouge à lèvres revient au galop

Le rouge à lèvres bave dedans et le fond de teint y laisse de désagréables traces aussi. C’est sûr : maquillage et masque buccal ne font guère bon ménage. Mais voilà : depuis le 7 mars dernier, la protection de la bouche et du nez n’est plus obligatoire, hormis dans les établissements de soins et dans les transports en commun. Voilà qui se répercute clairement sur les ventes de cosmétiques. « C’est le grand retour du rouge à lèvres et du fond de teint. Ils ont enregistré une progression de 50 % durant les trois premiers mois de l’année comparativement à la même période de l’an dernier », dévoile Tanguy De Ripainsel, directeur des 110 magasins Di en Belgique et au Luxembourg. « Et cela s’accélère nettement depuis la levée du port imposé du masque ».