Le Standard officiellement racheté par 777 Partners: les grandes manœuvres vont commencer

La passation de pouvoirs entre Bruno Venanzi et 777 Partners a été actée mardi. Dans l’attente d’un nouvel organigramme, Pierre Locht a été nommé CEO ad interim.

Reporté vendredi dernier en raison du décalage horaire entre la Belgique et les Etats-Unis, qui avait retardé l’arrivée de certaines preuves de payement, le closing, à savoir la conclusion de la vente du Standard et de l’Immobilière Standard de Liège propriétaire du stade de Sclessin par Bruno Venanzi à la société 777 Partners a été réalisée, comme prévu, mardi. Si c’est d’une formalité administrative dont il s’agit, le changement de propriétaire est donc désormais officiel. À partir d’aujourd’hui, le Standard voguera donc sous pavillon américain, dans l’attente d’un capitaine pour diriger l’embarcation. Et d’un nouvel organigramme qui devrait être dévoilé dans les semaines à venir lors d’une conférence de presse au cours de laquelle les nouveaux propriétaires expliqueront en détail leur vision stratégique pour le club principautaire.