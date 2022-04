Bruxelles: incendie dans un immeuble de cinq étages à Ixelles

Deux auto-échelles et deux autopompes ont été mobilisées sur place.

Un incendie s’est déclaré mardi vers 16h45 dans un bâtiment de cinq étages à l’angle des rues Defacqz et Simonis à Ixelles, a indiqué en soirée le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Il n’y a pas eu de blessé.

A l’arrivée des secours, tous les habitants avaient déjà évacué les lieux. « Un dégagement de fumée depuis un duplex du 3e étage était visible en rue », a expliqué Walter Derieuw. « Vu la configuration compliquée des lieux, on a commencé à éteindre depuis l’extérieur, au niveau de la façade avant. On a ensuite constaté qu’il y avait un incendie pleinement développé au niveau de la façade arrière dans le même duplex. On a su ici éviter une propagation aux étages supérieurs ». Les pompiers ont également commencé à éteindre le feu de ce côté par l’extérieur. Ils sont entrés dans l’appartement en feu par la suite.