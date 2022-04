Les supporters de Liverpool rendent un vibrant hommage au fils de Ronaldo décédé (vidéos)

Endeuillé par la perte d’un de ses deux nouveau-nés, annoncée lundi sur les réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo n’était pas présent au coup d’envoi du duel entre Liverpool et Manchester United ce mardi, match en retard de la 30e journée de Premier League.

Afin de lui témoigner leur soutien dans ce moment difficile, les supporters des Reds se sont levés et ont observé une minute d’applaudissements à la 7e minute de jeu, avant d’entamer un sublime You’ll Never Walk Alone. Un geste de très grande classe et extrêmement émouvant.