L’ULB et la VUB vont avoir leur centre universitaire commun

Situé sur le campus de la Plaine, le « Learning and Innovation Center » sera un centre universitaire commun à l’innovation et la connaissance.

Un bâtiment design et durable au cœur du campus de la Plaine, sept étages destinés aux étudiants de l’ULB et de la VUB, une passerelle reliant les deux universités et un amphithéâtre comme lieu de rencontre… Si le Learning and Innovation Center (LIC) n’en est encore qu’au stade du chantier, il est destiné à devenir, d’ici mai 2024, un véritable lieu de recherche, d’innovation et de rencontre au sein des universités libres francophones et flamandes de Bruxelles.

C’est en tout cas le message qu’ont voulu faire passer le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort et la ministre fédérale Karine Lalieux réunis ce mardi matin à la VUB, accompagnés de son recteur Jan Danckaert, la rectrice Annemie Schauss (ULB) et des bureaux d’architecture EVR et Atelier 229. « Un centre comme celui-ci jouera un rôle de catalyseur pour continuer à faire de Bruxelles une ville universitaire et étudiante encore plus attractive », s’est réjouie la ministre Lalieux en charge de Beliris, qui finance le projet.