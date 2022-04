La flambée de cas covid en Chine doit-elle nous inquiéter? La réponse de Marius Gilbert

Ce mardi après-midi nous avons appris que le prochain Comité de concertation était reporté et que les politiques voulaient se donner un peu de temps pour analyser la situation sanitaire dans notre pays.

Le nombre d’admissions à l’hôpital continue de progresser, pour atteindre une moyenne de 222,7 patients par jour (+3%) entre le 8 et le 14 avril. Actuellement, 3.148 patients atteints du covid-19 sont hospitalisés. Cela représente une augmentation de 2% sur une base hebdomadaire. La hausse concerne également les soins intensifs (+5%), avec 183 patients.

Une moyenne de 23,6 personnes sont décédées chaque jour des suites du coronavirus la semaine dernière (-1%), pour un total de 31.200 morts depuis le début de la pandémie. Le taux de reproduction (Rt) basé sur les hospitalisations, qui mesure le degré de contagiosité du virus, est estimé à 1,02. Lorsqu’il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à s’accélérer et lorsqu’il est inférieur à 1 que l’épidémie reflue.

La situation en Chine doit-elle nous inquiéter ?

La RTBF a demandé à l’épidémiologiste Marius Gilbert son avis sur la situation actuelle. Le scientifique s’est montré rassurant. « La situation épidémiologique reste stable, mais ne diminue pas non plus. Nous ne sommes pas dans une phase où la transmission du virus diminue franchement, même si nous sommes à un bas niveau par rapport à ce que nous avons connu dans le passé. »

Pour Marius Gilbert, la recrudescence du virus en Chine ne devrait pas avoir d’influence chez nous. « La Chine est touchée par une vague Omicron et se trouve dans une situation très délicate puisqu’énormément de personnes sont peu ou mal protégées. En Belgique, le virus Omicron circule encore – et pas à un niveau anecdotique – et a déjà touché énormément de personnes. Cela nous aide. »

Pour l’épidémiologiste, « nous pouvons être tout à fait optimistes sur les mois qui viennent. Il n’y a pas d’inquiétude particulière à avoir. »