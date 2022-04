Finaliste malheureux de la Coupe, Anderlecht doit rapidement évacuer ses frustrations

Par Xavier Thirion et Guillaume Raedts

La déception avait envahi tous les visages anderlechtois à la suite du raté d’Amir Murillo lors de la séance de tirs au but contre Gand, lundi après-midi. Près de cinq ans après le dernier trophée – la Supercoupe sous René Weiler en 2017 –, tout Anderlecht voulait à nouveau ressentir l’ivresse de soulever une coupe. « Il nous faudra digérer, vider les têtes et recharger les batteries pour les playoffs », disait Wouter Vandenhaute au micro de Sporza peu après l’issue fatale. « Nous voulons toujours un ticket européen. » Même son de cloche dans l’esprit de Vincent Kompany. « On utilisera cette finale de Coupe comme moteur pour tout ce qui se présente à nous », a insisté le coach anderlechtois sur son compte Twitter mardi.