L’étrange 13 novembre 2015 de Zakaria Jaffal intrigue les juges du procès «Paris bis»

Pour cette première journée d’audience, les juges se sont intéressés au cas de ce Molenbeekois accablé par des coups de fils et des contacts suspects. La veille du 13 novembre, il croisait Mohamed Abrini et Salah Abdeslam. « Rien de spécial. Normal. » Le soir des attentats, il cassait son téléphone après deux appels éclairs passés à son ami d’enfance Ahmed Dahmani, accusé à Paris.

Des policiers en nombre et un contrôle pointilleux. Alors qu’à l’entrée du Justitia, les journalistes, les parties civiles et les prévenus sont invités à emprunter le même chemin – tous les mis en cause comparaissent effectivement libres, à l’exception de Mohamed Rabhioui, privé de liberté pour des faits de droit commun qui se sont déroulés en France –, le dispositif sécuritaire entourant le palais de justice « ad hoc » installé sur l’ancien site de l’Otan n’a pas été négligé. « Paris bis », le procès « résiduel » et bruxellois des attentats du 13 novembre 2015, peut commencer. D’ici un mois et à l’issue de 13 audiences, le tribunal correctionnel devra déterminer si les quatorze Belges qu’il est chargé de juger ont contribué d’une manière ou d’une autre à faciliter la commission de cette tuerie de masse commanditée par l’Etat islamique.