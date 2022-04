Ukraine: notre fraternité ne peut pas fondre au soleil du printemps

Il ne s’agit pas de nous culpabiliser de jouir du temps si beau qui nous est offert, mais de ne pas oublier la chance qui est la nôtre, son extrême fragilité et l’évidence de cette fraternité avec ceux et celles qui là-bas, en Ukraine, partageaient il y a juste quelques semaines, le même rêve et désir que nous : vivre, tout simplement.

Nous, on voulait juste vivre, aller danser. On l’aimait bien notre vie ici. C’était si doux. » Ces mots-là, sortis de la bouche de réfugiés hébétés ou de vieilles dames restées « au pays », accordant à leur petite maison de bois colorée et à leur potager plus de prix qu’à leur existence – ou incapables de fuir seules, ces mots-là nous ont déchiré le cœur. Combien de fois, ces dernières semaines et encore plus au cours de ces jours de plein soleil, avons-nous pu mesurer l’absurdité des horreurs commises par ces soldats russes ensauvagés et de leur massacre de « la vie, tout simplement ».