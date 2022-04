Johnny Depp à l’ouverture de son procès: «Mon but est la vérité»

Depp a également déclaré qu'il voulait blanchir son nom et se défendre contre des accusations « horribles ».

L'acteur américain Johnny Depp a témoigné mardi pour la première fois au procès pour violences conjugales qui l'oppose à son ex-femme Amber Heard. « Mon objectif est la vérité », a déclaré Depp au tribunal du comté de Fairfax, dans l'État américain de Virginie. « Pour moi-même et pour mes enfants », a-t-il ajouté.

Depp a accusé son ex-femme de faire de fausses déclarations dans un article d'opinion sur la violence domestique publié par le Washington Post en 2018. Dans ce document, Heard déclare qu'elle a été victime de violences familiales. Elle n'a pas cité le nom de Depp, mais ce dernier estime que l'article porte atteinte à son image et réclame 50 millions de dollars de dédommagement. Son ex a déposé une demande reconventionnelle de 100 millions de dollars de dommages et intérêts.