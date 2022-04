Liverpool étrille Manchester United et prend provisoirement la tête de la Premier League (vidéos)

Relancés dans la course à la Ligue des champions avec sa victoire contre Norwich (3-2), le week-end dernier, les Red Devils restent à trois points de Tottenham, 4e et dernier qualifié virtuel pour la Ligue des champions.

Mais Manchester compte un match en plus que le Spurs et deux de plus qu’Arsenal, 5e et qui les devance à la différence de buts.

Un peu comme lors de la demi-finale de la Coupe d’Angleterre, samedi dernier contre City (3-2), Liverpool a profité d’un premier acte complètement manqué de son adversaire pour prendre le large.

Il faut dire que sans Raphaël Varane, blessé, sans Cristiano Ronaldo, endeuillé par la perte d’un de ses jumeaux nouveaux-nés et qui a reçu un bel hommage des supporters d’Anfield à la 7e minute, comme le numéro de son maillot, United se présentait sérieusement affaibli.

La perte, sur une blessure apparemment musculaire, de Paul Pogba après moins de 10 minutes, n’a rien arrangé, même si les Reds étaient déjà devant si tôt dans le match.

Face au 3-4-3 mis en place par Ralf Rangnick au coup d’envoi, Liverpool s’est baladé. Avec un doublé et une passé décisive pour Mohamed Salah, un but et une passe décisive chacun pour Luis Diaz et Sadio Mané, le trio offensif des Reds a été intenable, devant un Thiago Alcantara qui a éclaboussé le match de sa classe au milieu.

Il n’a fallu que 5 minutes pour que le Colombien, après un contre magnifique et un service idéal de Salah, ouvre le score (1-0, 5e).

Jugé parfois moins décisif depuis la finale perdue en Coupe d’Afrique des Nations, Salah a répondu aux sceptiques en marquant le deuxième but, après une ouverture aveugle lumineuse de Sadio Mané (2-0, 22e).

Au retour aux vestiaires, United n’avait pas tiré une fois au but et semblait complètement dépassé, avec le souvenir du 5-0 encaissé à l’aller à Old Trafford qui le hantait.

Repassé à quatre derrière et un tout petit peu plus présents en attaque, les Red Devils n’ont pourtant rien pu faire en seconde période non plus.

Mané, d’une reprise tout en relâchement du gauche, a enfoncé le clou (3-0, 68e), imité ensuite par Salah d’une louche astucieuse et légèrement déviée (4-0, 85e).