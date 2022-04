Voici pourquoi les oiseaux sont plus colorés dans les tropiques

Les oiseaux sont-ils plus colorés sous les tropiques que dans nos régions tempérées ? Cette intuition, formulée il y a plus d’un siècle par Charles Darwin et partagée par de nombreux voyageurs, n’en reste pas moins encore débattue par les biologistes. Les recherches scientifiques menées à ce propos sont en effet contradictoires, et des biais d’observation liés à l’abondance des espèces autour de l’équateur pourraient expliquer l’impression que les papillons, insectes, plantes et poissons y sont plus chamarrés.