Heino Falcke, le Helmut Newton des trous noirs

Il s’en souviendra toute sa vie. Quand l’obscurité se fit dans la salle de presse de la Commission européenne, à Bruxelles, le 10 avril 2019. Il allait révéler au public européen la première photographie d’un trou noir. Un scoop obtenu grâce à la participation d’un réseau mondial d’observatoires. L’image montrait un anneau orangé flottant dans la nuit cosmique. Une preuve pour le grand public que les calculs de savants peuvent parfois prendre une forme visible. « Jusqu’à ce jour, on l’avait théorisé, et même dessiné, mais on ne le voyait pas », résume l’astrophysicien allemand Heino Falcke. « Soudain, il a surgi, et il était parfaitement conforme aux simulations, aussi banal que possible, mais bien vivant. »