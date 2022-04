Peter Sloterdijk: «Nous sommes entrés dans une ère de seconde censure»

Le philosophe est tranquillement assis dans son jardin d’hiver et contemple un magnolia qui commence à fleurir. « Dans des circonstances normales, on ne commet jamais que son avant-dernière naïveté », lance le philosophe et essayiste allemand Peter Sloterdijk, influencé par Bachelard, Derrida, Foucault, Heidegger, Nietzsche, Sartre ou Schopenhauer. « Heureusement, car il est important de conserver des restes de naïveté. On devrait toujours conserver un fond de motivations inexpliquées. La vie perd son charme lorsque tout est plongé dans une lumière sans ombre, lorsque l’on peut voir jusqu’au fond de l’eau. On ne se surprend plus soi-même, et c’est la seule chose qu’il nous reste lorsque, à partir de 50 ans – ce qui était autrefois considéré comme le seuil de la vieillesse –, on constate un retour croissant du même, en soi-même et chez les autres. Ne nous reste alors plus que la foi en un obscur reste », conclut ce professeur de philosophie et d’esthétique à la Hochschule für Gestaltung de Karlsruhe.