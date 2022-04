NBA: Phoenix surpris par les Pelicans, Memphis se redresse, Miami s’échappe (vidéos)

Phoenix, meilleur bilan de la saison régulière, a été surpris à domicile par La Nouvelle-Orléans, 8e à l’Ouest, vainqueur mardi dans l’Arizona 114-125 dans le deuxième match du premier tour des playoffs du championnat NBA de basket. Memphis (N.2) a redressé la tête et égalisé face à Minnesota en ne lui laissant aucune chance : 124-96. Miami, premier à l’Est a maîtrisé Atlanta et mène deux victoires à zéro avant de se déplacer en Géorgie.

Les Suns peuvent expliquer leur défaite inattendue par la blessure dans le troisième quart-temps de Devin Booker, pourtant en grande forme (31 points à 12/19) touché à une cuisse. Les Pelicans en ont profité pour passer devant avant de creuser l’écart (83-90) après trois quarts-temps, sous l’impulsion d’un Brandon Ingram étincelant, auteur de 37 points, 11 rebonds et 9 passes. Son coéquipier CJ McCollum a ajouté 23 points, 8 rebonds et 9 passes. « On a été agressifs. Ils sont venus nous chercher, mais nous sommes restés solides et avons rentré nos shoots » a réagi Ingram après la rencontre. « On a probablement réalisé notre pire match en transition défensive depuis que je suis ici. Et le fait que ça nous arrive en playoffs est perturbant pour tout le monde » a quant à lui estimé Monty Williams, l’entraîneur de Phoenix. Les Suns se déplaceront sur le parquet des Pelicans vendredi pour le match N.3. Devin Booker doit passer des examens d’ici là pour être fixé sur la gravité de sa blessure.