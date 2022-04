Ralf Rangnick après la large défaite de Manchester United à Liverpool: «Ils ont six ans d’avance sur nous»

Tout comme au match aller, où les Reds s’étaient imposés 0-5 à Old Trafford, Liverpool a une nouvelle fois impressionné ce mardi, en surclassant Manchester United sur le score de 4-0 à Anfield. Interrogé en conférence de presse d’après-match, le coach des Red Devils, Ralf Rangnick, a admis la supériorité des hommes de Jürgen Klopp.

« C’est gênant, c’est décevant, peut-être même humiliant », a expliqué le coach allemand. « Nous devons accepter qu’ils ont six ans d’avance sur nous maintenant. Lorsque Jürgen Klopp est arrivé, ils ont changé au club et ont élevé non seulement l’équipe, mais aussi le club et la ville à un nouveau niveau. C’est ce qui doit se passer avec nous dans les prochaines fenêtres de transfert. »

« Il y aura certainement une reconstruction, c’était évident au cours des trois ou quatre premières semaines pour moi », a-t-il poursuivi. « Pour nous, en tant qu’entraîneurs, c’est extrêmement embarrassant de s’asseoir ici et de tenir une conférence de presse comme celle-ci. Nous devons juste admettre qu’ils sont meilleurs que nous. »