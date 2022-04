L’importance de l’exercice

Pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, se déplacer est une tâche difficile, jour après jour. Une activité physique adaptée et régulière est pourtant recommandée. « Je conseille toujours aux patients de continuer à bouger, cela a de toute façon un effet positif sur la santé physique et mentale. L’entraînement cardiovasculaire améliore la connexion entre les différentes parties du cerveau et réduit même la perte de volume cérébral. Une augmentation de la capacité mentale a également été observée », souligne Patrick Cras, chef du département de neurologie de l'UZA.