Joe Cole prévient Romelu Lukaku: «Il lui reste un mois pour sauver sa carrière à Chelsea»

Revenu à Chelsea cet été pour un montant record, Romelu Lukaku connaît une saison très compliquée chez les Blues. Malgré un début de saison convaincant, le Diable rouge a progressivement disparu des radars, au point de perdre sa place de titulaire. Et selon Joe Cole, ancien joueur de Chelsea, le temps presse pour Lukaku s’il veut sauver sa carrière à Chelsea, lui qui est notamment cité dans des rumeurs de transferts en direction du PSG ou de l’Inter cet été.

« Il reste un mois à Romelu Lukaku pour sauver sa carrière à Chelsea, s’il le veut », a déclaré Joe Cole à ITV Sport. « Regardez Timo Werner. Il n’abandonne pas. Et quand il ne marque pas de but, il offre quelque chose d’autre. Lukaku veut être le point central de l’équipe. Face à Crystal Palace, il a raté une grosse occasion, en touchant le poteau. On s’est regardé en studio et on s’est dit ’quand ça ne va pas, ça ne va pas’. Il doit être dégoûté parce qu’il est meilleur que ça. »