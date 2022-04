La «Lettre d’Ivan De Vadder»: Les apprentis sorciers

On ne part pas à la chasse en marchant derrière la fanfare. » C’était une des saillies préférées de Steve Stevaert, l’ancien patron des socialistes flamands. Il est inutile d’annoncer et surtout de réclamer le tableau de chasse avant que le gibier ne soit abattu. Et le butin peut être encore plus important si les adversaires ne sont pas d’avance au courant du but de la chasse.

En 2014, la N-VA oublia complètement cette boutade : elle partit à la chasse avec roulement de tambours et fanfare de trompettes. Quelques mois avant les élections, la formation rassembla ses militants pour un congrès de trois jours sur le confédéralisme. Le président du congrès, Ben Weyts, tellement sûr de la victoire, réclama dans son discours de clôture le confédéralisme : « Pouvoir résoudre nos propres problèmes avec nos propres solutions et notre propre argent. C’est le confédéralisme ! »