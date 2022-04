Daniil Medvedev privé de Wimbledon? L’organisation voudrait bannir les joueurs et joueuses russes

Le tournoi du Grand Chelem de Wimbledon va-t-il prendre la forte décision de bannir l’entièreté joueurs et joueuses russes, et peut-être biélorusses, de participation en raison de la guerre en Ukraine ? Selon les informations du New-York Times, cela pourrait bien se produire, mais l’organisation du Grand Chelem britannique a refusé de s’exprimer sur le sujet.

Pour rappel, les joueurs et joueuses russes et biélorusses peuvent actuellement prendre part aux compétitions ATP et WTA sous bannière neutre et sans que les hymnes nationaux des deux pays ne soient joués.