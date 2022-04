Triple homicide: l’inquiétant profil du principal suspect

Une cagnotte Leetchi vient d’être mise en ligne au profit de la mère et de la grand-mère des victimes, rapporte le Courrier Picard .

Après le triple homicide à Amiens qui a coûté la vie à deux sœurs, Jennifer et Amélia Dufaux, et au fils de Jennifer, Eliam, âgé de trois ans, l’heure est à la solidarité pour leur famille.

« Aidez Christiane Robine dans l’épreuve de la disparition de ses deux filles, Amélia et Jennifer, ainsi que de son petit-fils, Eliam. Christiane sollicite votre générosité afin de pouvoir assurer les frais d’obsèques de ses filles et de son petit-fils. Vous pouvez donner ce que vous souhaitez. Tout sera accepté », écrit Tanguy Rohaut organisateur de la cagnotte.

Ce mercredi matin, un peu plus de 9.000 euros avaient été récoltés.

Par ailleurs, Jérôme Debeauvais, 48 ans, principal suspect du triple homicide, est toujours hospitalisé après avoir, selon toute vraisemblance, tenté de se suicider en jetant sa voiture contre un camion jeudi 14 avril, entre Amiens et Abbeville. Il sera interrogé par les services de police dès que son état le permettra, le procureur ayant indiqué que son pronostic vital n’était plus engagé, toujours selon le Courrier Picard. Qui relève que le profil du suspect inquiétait certains de ses proches : il était décrit comme un voisin désagréable et un homme psychologiquement fragile, ayant déjà eu affaire à la justice.