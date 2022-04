12 ans d’emprisonnement prononcés à Liège contre un décapiteur présumé de Daesh

Fayçal Ghelam, 47 ans, est originaire d’Algérie, d’où il était arrivé à la fin 1999, et il a obtenu la nationalité belge en 2004 après avoir eu un enfant avec une Liégeoise. Il a été condamné 5 ans plus tard, au tribunal correctionnel de Liège, pour des vols à main armée, réalisés avec des armes lourdes. Il est donc en récidive légale pour les faits jugés ce mercredi.

Radicalisé depuis 2010, il avait emporté sa fille de 12 ans avec lui en Égypte, en septembre 2012, pour se former afin de rejoindre les rangs de l’organisation État islamique. Des fonds belges avaient financé leur voyage, qui l’avait mené en Syrie le 13 novembre 2013.

Fayçal Ghelam, qui se targuait d’avoir été policier lorsqu’il habitait encore en Algérie, avait été rapidement retiré des combats afin de le préserver. Sa fille, revenue en Belgique en juin 2019 et qui y termine ses études secondaires, a expliqué qu’il a été à plusieurs reprises hébergé par des émirs de Daesh. Il avait épousé, en Syrie, la fille d’un haut responsable de Daesh, directeur d’une usine d’armement.

Les éléments transmis par la Sûreté de l’État indiquaient qu’il avait été policier des cours et tribunaux de Daesh, chargé d’exécuter les sanctions les plus graves – parmi lesquelles figurait la peine de mort par décapitation – et de réaliser certains interrogatoires.