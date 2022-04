Une mystérieuse hépatite frappe les enfants: Steven Van Gucht s'attend à des cas en Belgique

Des cas d’hépatite infantile d’origine inconnue, d’abord identifiée au Royaume-Uni, ont été détectés chez des enfants dans quatre autres pays d’Europe, a annoncé mardi le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies (ECDC). Ce phénonème est encore inexpliqué actuellement.

D’autres cas ont été rapportés au Danemark, en Espagne, en Irlande et aux Pays-Bas. Neuf cas suspects ont également été identifiés chez des enfants de 1 à 6 ans dans l’Alabama aux Etats-Unis, selon l’ECDC. « Pour le moment, il n’y a pas encore de cas recensé en Belgique », indique le virologue Steven Van Gucht à La Dernière Heure. « Ce sont des cas assez rares et les conditions le sont tout autant. Actuellement, il n’y a pas encore de cause commune entre les différents cas, mais nous sommes en alerte et en état de vigilance. Il faut investiguer, aller plus loin et savoir s’il y a quelque chose en commun, le virus ou autre chose. Pour moi, c’est beaucoup de questions et encore trop peu de réponses, il est trop tôt pour parler de quelque chose de spécifique, même si cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas lancer l’alerte. »