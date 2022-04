Heureuse nouvelle pour Maria Sharapova: l’ancienne numéro 1 mondiale attend son premier enfant

Sharapova est fiancée depuis décembre 2020 avec l’homme d’affaires britannique Alexander Gilkes.

L’ex-N.1 mondiale, qui a pris sa retraite en février 2020, a remporté cinq titres du Grand Chelem (Open d’Australie 2008, Roland-Garros 2012 et 2014, Wimbledon 2004 et US Open 2006) et 36 titres WTA au total dont un Masters (2004). Elle fut aussi finaliste olympique (2012).

Elle était devenue le 22 août 2005 la seizième N.1 mondiale de l’histoire et occupera cette place brièvement à cinq reprises pour un total de 21 semaines. Elle quitta définitivement ce trône le 8 juillet 2012.

Sharapova, grâce à ses multiples contrats publicitaires, fut la sportive la mieux payée au monde onze années durant depuis qu’elle était devenue professionnelle en 2001.