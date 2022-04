Présidentielle 2022: l’écart entre Macron et Le Pen n’a jamais été aussi faible, selon un nouveau sondage

Fini le fameux « effet drapeau » dû à la guerre. Emmanuel Macron entre dans le dur au jour du débat du second tour. Les Français lui font perdre 6 points (40 % estiment qu’il est un « bon président ») de popularité, selon le baromètre Odoxa relayé par l’Union. L’institut explique cette chute « préoccupante » par son annonce controversée sur la retraite à 65 ans (surtout auprès des ouvriers et employés).

Et s’il n’y a plus d’« effet drapeau », voici l’effet domino : la cote du candidat-président s’effondre chez les électeurs de Mélenchon, ce vivier de voix qu’il cherche pourtant à séduire. Et les mauvaises nouvelles pour Emmanuel Macron s’accumulent dans ce sondage. D’abord, les intentions de vote au second tour montrent que l’écart entre le président et sa rivale est en train de fondre (53/47, alors qu’il y avait 10 points d’écart le mois dernier).