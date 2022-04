Flèche Wallonne féminine: Marta Cavalli l’emporte et signe le doublé Amstel-Flèche

Après une première attaque à trois Ragusa, Carbonari et Waterreus parties après 42 km, l’échappée matinale se retrouva forte de six unités onze kilomètres plus loin avec le retour de Piergiovanni, Zanardi et Allin. Waterreus céda la première au km 72.

À moins de 40 km de l’arrivée, quinze coureuses se retrouvaient en tête devant le peloton des favorites qui accusait près de deux minutes de retard. La côte de Cherave eu raison de Piergiovanni, Allin, Carbonari et Zanardi.

Amialiusik, Chabbey, Doebel-Hicock, Eric, Kastelijn, Koster, Peperkazmp, Shackley, Spratt et Thomas abordèrent ensemble la côte d’Ereffe à 22 km de Huy. Le peloton s’est rapproché à un peu plus d’une minute sous l’impulsion d’Annemie Van Vleuten.