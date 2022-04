Les dirigeants du CAC 40 n’ont jamais été aussi bien payés qu’en 2021

« La nouvelle garde » des dirigeants arrivés « se paie beaucoup plus cher », selon le rapport de Scalens, entreprise spécialisée dans les sociétés cotées européennes.

La rémunération des dirigeants des entreprises du CAC 40, portée par des primes exceptionnelles, a atteint 8,7 millions d’euros en moyenne en 2021, du jamais vu, selon des données publiées mercredi.

Comprenant une part fixe et une part variable, elle a été multipliée par deux sur un an, et par 60 % par rapport à 2019, selon les chiffres compilés par l’entreprise spécialisée dans les sociétés cotées européennes Scalens.