WTA Istanbul: blessée, Elise Mertens abandonne dès le 1er tour

Elise Mertens a retrouvé la compétition après plus de trois semaines mercredi à l’occasion du premier tour du tournoi WTA 250 d’Istanbul. Mais cela n’a pas tourné comme l’espérait la double finaliste de l’épreuve en 2017 et 2020. Pour son premier match de la saison sur terre, Elise Mertens a été contrainte à l’abandon, blessée, face à la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 76) qu’elle avait battue lors de leurs trois précédentes rencontres. Elle était menée 7-5 et 4-1 quand elle a renoncé. La Belge avait demandé un «time out médical» à 2-1 dans le second set avant de tenter de poursuivre, mais n’a pas insisté après avoir perdu les deux jeux suivants.

La N.1 belge, 23e mondiale, était la première tête de série de ce tournoi doté de 239.477 dollars du tableau en simple, mais également dans celui du double en compagnie de sa partenaire habituelle la Russe Veronika Kudermetova (WTA 4 en double).