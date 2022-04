Miser sur Liège Airport, c’est développer notre capacité de nuire

Pour sortir d’une dépendance à l’alcool, il ne sert à rien d’allonger son verre à l’eau. Il en va de même pour s’acquitter de notre dépendance aux énergies fossiles et répondre aux enjeux climatiques. Les demi-mesures ont montré leurs limites. Un sevrage disruptif est nécessaire. Le dernier grand Plan de relance de la Wallonie le prévoit. Aussi, l’ambition actuelle autour de Liège Airport – dont la venue d’Alibaba, l’Amazon made in China – doit être radicalement revue. L’enquête publique en cours est l’occasion de remettre sur la table les vraies questions du débat ! La Wallonie ambitionne que Liège Airport devienne le premier aéroport cargo européen. Une première place sur le podium de la logistique qui exclut toute médaille aux épreuves du développement durable et de la résilience.

En 2021, Pierre Ozer, climatologue à l'Université de Liège, attirait l'attention sur le fait que les quantités de CO2 émises par la plateforme aéroportuaire explosent à une telle vitesse qu'elles rendent vains la totalité des efforts wallons de réduction de CO2. Bien plus, du fait du développement escompté par l'arrivée du géant chinois de l'e-commerce – Alibaba – l'aéroport pourrait, sur la décennie 2040-2050, générer, à lui seul, plus de CO2 que toute la Wallonie. Cette étude souligne qu'entre 2018 et 2020, la consommation de carburant a augmenté de +34,4 %, une croissance bien plus rapide que celle des marchandises transportées sur la même période (+27,8 %). Cette augmentation de consommation en carburant se traduit par une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. De 2013 à 2020, les émissions de CO2 ont ainsi augmenté de 147 %.

En croisant ces données avec celles de l’Agence wallonne pour l’air et le climat (AWAC), l’étude conclut que « de 2013 à 2018 […] le CO2 émis par Liège Airport est supérieur à ce qui a pu être évité sur le territoire de la Wallonie ». Certes, les émissions du transport international (aérien et maritime) ne sont pas incluses dans les inventaires nationaux. La responsabilité de la Wallonie ne serait donc pas engagée, selon certains. D’où le choix « stratégique » de développer un secteur dont les émissions ne seront pas imputées à notre région, à notre pays ? Les émissions n’en demeurent pas moins réelles et n’en affectent pas moins le climat planétaire. Le choix est-il donc stratégique ou cynique, voire climatiquement irresponsable ?