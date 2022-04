Le Standard met un terme à sa collaboration avec Luka Elsner

Serge Costa, assistant d’Elsner, quitte également le club. Un autre adjoint, Will Still, et le reste du staff sportif donneront les séances d’entraînement de l’équipe première au cours des semaines à venir, dans l’attente d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, a précisé le Standard.

Elsner avait connu une première expérience en Belgique à l’Union Saint-Gilloise lors de la saison 2018-2019, menant le club à la troisième place en D1B et en demi-finale de la Coupe de Belgique. Avant cela, il avait commencé sa carrière d’entraîneur au NK Domzale en août 2013. Il avait ensuite dirigé le NK Olimpija (2016-2017) et le Paphos FC (2017-2018). Entre juillet 2019 et septembre 2020, il a entraîné Amiens, en France. Le Standard l’avait engagé, en octobre dernier, alors qu’il était à la tête de Courtrai depuis janvier 2021. Son bilan à la tête des Liégeois est de 7 victoires, 8 partages et 12 défaites en 27 rencontres, toutes compétitions confondues.