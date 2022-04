Standard: Elsner n’a pas résisté à un bilan catastrophique

C’est la première décision prise par 777 Partners : Luka Elsner a été limogé avant même la fin de saison, en même temps que son adjoint Serge Costa. C’est Will Still qui dispensera les entraînements jusqu’au 13 mai et sera chargé de déjà préparer la saison 2022-2023.

À peine la vente du Standard à 777 Partners a-t-elle été clôturée qu’une première décision, purement sportive, est tombée. Luka Elsner et son adjoint Serge Costa ont été prévenus mercredi par Pierre Locht, juste après la séance d’entraînement dispensée en matinée, qu’ils étaient remerciés. Sans aucune surprise tant il était clair que le sort du technicien franco-slovène était scellé et que sa mission s’arrêterait ici. « Si les trois semaines et demie qui viennent doivent servir à préparer la saison 2022-2023, est-il opportun de maintenir en place un coach et un staff qui, de toute évidence, seront appelés à céder le relais ? », nous interrogions-nous dans nos éditions de mercredi, ajoutant que la situation de l’ancien T1 de Courtrai serait un point sur lequel 777 Partners allait « devoir rapidement statuer, si ce n’est déjà fait… »