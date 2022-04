«George» livre Molière en pâture (à moutons)

La Clinic Orgasm Society ne fait décidément rien à moitié. Pour installer l’énergie carnavalesque qui va lui permettre de libérer les pulsions outrageuses de ses personnages, le duo - Ludovic Barth et Mathylde Demarez – aurait pu opter pour les petits grelots des Gilles de Binche. Mais non ! C’est à coup de lourdes cloches, grosses comme la tête de ceux qui les portent, sonnailles qu’on dirait venues des alpages suisses où elles servaient à la fois à situer les vaches éparpillées et à rythmer le folklore local, que les metteurs en scène font résonner leur « Grand Divertissement Royal », un spectacle qui secoue le Georges Dandin ou le mari confondu de Molière comme on sonne à toute berzingue le carillon d’une cathédrale endormie.