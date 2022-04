Parkinson, par-delà les tremblements

C’est une maladie d’installation sournoise et progressive, décrite la première fois par le docteur éponyme James Parkinson au début du XIXe siècle. Son nom est aujourd’hui entré dans le langage courant, mais ce trouble neurodégénératif chronique reste pourtant méconnu du grand public, qui le réduit trop souvent à des tremblements incontrôlés.

« Il faut écarter les fausses croyances », balaie Gianni Franco, chef du service de neurologie au CHU UCL-Namur-Dinant et président de l’Association Parkinson, ASBL qui informe sur la prise en charge de la maladie. « Les tremblements ne surviennent que chez un tiers des parkinsoniens et seulement au repos. D’autres symptômes sont bien plus invalidants, comme l’akinésie, qui se traduit par des difficultés à se mettre en mouvement ou à une cadence de marche réduite, l’hypertonie musculaire (raideurs) ou encore des troubles de la parole ou du sommeil. »