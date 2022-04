Nouvelle taxe, réservation… visiter Venise va devenir plus compliqué

À lire aussi Pourquoi les vacances des Belges risquent de coûter plus cher que prévu

Cette phase, dont la date de lancement sera annoncée « dans les semaines à venir », sera « accompagnée d’incitations de nature tarifaire, comme des réductions sur les entrées de musées ».

A l’issue de cette expérimentation, le dispositif, déjà dans les cartons depuis des années, deviendra obligatoire en 2023 et sera payant pour les visiteurs à la journée, qui devront débourser de trois à dix euros. Ceux qui dorment sur place, déjà soumis à la taxe de séjour, en seront exemptés.

Cette initiative apparaît plus que jamais d’actualité après un week-end de Pâques marqué par une forte affluence : 100.000 touristes ont dormi dans la ville chaque nuit, auxquels sont venus s’ajouter 40.000 visiteurs journaliers en moyenne, a rappelé M. Venturini.

Cette marée humaine a provoqué de longues files aux arrêts de vaporetto ou devant les musées, tandis que les hôtels affichaient complet.

Face à cette situation, le maire de Venise en personne a tiré la sonnette d’alarme : « Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui ont compris que la réservation pour visiter la ville est la voie juste à suivre, pour arriver à une gestion plus équilibrée du tourisme », a mis en avant Luigi Brugnaro dans un tweet publié lundi.

« Nous serons les premiers au monde à entreprendre cette expérimentation difficile », a-t-il souligné. Selon Simone Venturini, « ce sera le premier système au monde où une capitale régionale et non un site archéologique ou un parc naturel essaye de réguler l’accès à la ville et c’est donc très compliqué ! »

Ce système permettra de savoir à l’avance combien de personnes seront présentes dans la Cité des Doges et « par exemple de programmer les services de transport public en conséquence », a-t-il illustré.

En 2023, une fois la réservation devenue obligatoire, des contrôles seront effectués, comme aux gares routière et ferroviaire, les deux principaux points d’accès à la reine de la lagune.