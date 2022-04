«Drôle» sur Netflix: Fanny Herrero, tête de séries nº1

Avec son regard pétillant sur la vie et sa plume agile, Fanny Herrero s’est imposée comme la reine des séries françaises. A son actif, Un village français, Kaboul Kitchen ou Fais pas ci, fais pas ça, pour lesquelles elle était « simple » coscénariste. Mais surtout Dix pour cent et, aujourd’hui, Drôle. Commandée par Netflix, cette comédie chorale haute en couleurs explore l’univers du stand-up. Et lui ressemble par de nombreux aspects. La preuve en quelques parallèles.