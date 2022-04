La France de Marine Le Pen: à Saint-Quentin, le «vote barrage», c’est contre Macron

C’est déjà dimanche, le deuxième tour ? » Le petit café saint-quentinois tourne au ralenti ces jours-ci. « La faute aux vacances de Pâques », balaie le tenancier de la maison en servant une mousse à Jean-Paul, grand habitué des lieux. A Saint-Quentin, comme globalement partout où Le Soir a posé ses valises pour prendre le pouls de l’électeur français durant cette campagne, la présidentielle ne passionne pas les foules. Ici, c’est même plutôt Paris-Roubaix qui occupe les esprits. La course a fait l’honneur d’un crochet par cette commune de l’Aisne dimanche dernier. Ce dimanche 24 avril, c’est Liège-Bastogne-Liège – à la télé – qui sera au programme. « Juste le temps d’aller voter et hop, on rentre regarder la course », poursuit le client. Qui assure n’avoir pas vraiment encore fait son choix entre un bulletin blanc ou Marine Le Pen. « J’ai voté Zemmour au premier tour. Vote du cœur. Là, je vais sans doute faire barrage, mais pas sûr. »