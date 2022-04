Guerre en Ukraine: Marioupol près de tomber? «L’ennemi est 10 fois plus nombreux que nous»

Le ministère ukrainien de la Défense a affirmé mercredi matin que l’armée russe « concentrait l’essentiel de ses efforts sur la prise de Marioupol et poursuivait ses tentatives d’assaut près de l’aciérie Azovstal », dernier îlot de résistance de ce port situé sur la mer d’Azov, à l’extrémité sud du Donbass.

Après bientôt deux mois de siège, le port stratégique ukrainien de Marioupol semblait mercredi proche de tomber aux mains des Russes, qui intensifiaient leur offensive sur l’est et le sud du pays.

« Nous vivons peut-être nos derniers jours, voire nos dernières heures », a dit dans la nuit de mardi à mercredi Serguiï Volyna, commandant de la 36e brigade de la marine ukrainienne, dans un message posté sur son compte Facebook depuis l’aciérie transformée en forteresse assiégée.

« L’ennemi est 10 fois plus nombreux que nous », a-il ajouté. « Nous appelons et supplions tous les dirigeants du monde de nous aider. Nous leur demandons d’utiliser la procédure d’extraction et de nous emmener sur le territoire d’un pays tiers. »

La Russie n’a pas commenté directement la situation, mais les séparatistes pro-russes de la région de Donetsk, qui participent aux combats, ont affirmé que cinq militaires ukrainiens défendant l’aciérie avaient déposé les armes et que 140 civils avaient été évacués.

Un accord préliminaire pour un couloir humanitaire

Au moins un millier de civils, surtout des femmes, enfants et personnes âgées, sont terrés avec les combattants, « dans les abris souterrains » de l’usine, avait affirmé mardi le conseil municipal de Marioupol, qui a estimé à au moins 20.000 le nombre de civils tués dans la ville en un mois et demi.

Après trois jours sans couloir humanitaire, Kiev a dit être arrivé à « un accord préliminaire » avec les Russes pour mettre en place mercredi un couloir d’évacuation depuis Marioupol. Les habitants étaient invités à se rassembler pour partir vers Zaporijjia. Un voyage de 200 kilomètres qui prend parfois plusieurs jours, avec plus d’une dizaine de check-points à franchir.

« Compte tenu de la situation catastrophique à Marioupol, nous concentrons nos efforts sur cette direction aujourd’hui », a souligné la vice-Première ministre ukrainienne, Iryna Verechtchouk.

La Russie, qui a appelé mardi les défenseurs de Marioupol à cesser « leur résistance insensée » après un premier ultimatum dimanche, est déterminée à prendre ce port, qui lui permettrait de faire la jonction entre la Crimée, qu’elle a annexée en 2014, et les républiques séparatistes du Donbass.

Sa prise permettrait aussi à Moscou d’injecter des forces supplémentaires dans ses efforts visant à prendre le contrôle de l’ensemble du Donbass, que les séparatistes ne contrôlent qu’en partie depuis 2014.

« Tentatives d’assaut » dans le Donbass

Les combats dans tout l’est de l’Ukraine se sont intensifiés depuis lundi soir.

Après une série de frappes revendiquées par Moscou mardi, le ministère ukrainien de la Défense a fait état mercredi matin de « tentatives d’assaut » sur les localités de Soulyguivka et Dibrivné, dans la région de Kharkiv, ainsi que sur Roubijné et Severodonetsk, dans la région de Lougansk.

Le gouverneur de Lougansk, Serguiï Gaïdaï, a appelé une nouvelle fois les civils à évacuer. « La situation se complique d’heure en heure », a-t-il écrit sur la messagerie Telegram : « Mettez-vous en sécurité. Partez. »