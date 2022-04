Fausses procurations à Neufchâteau: Dimitri Fourny renvoyé en correctionnelle

L’ancien bourgmestre Dimitri Fourny devra répondre notamment de faux en écritures, d’usages de faux, d’abus de confiance, escroquerie et dirigeant d’association de malfaiteurs.

L’ancien bourgmestre Dimitri Fourny devra répondre de plusieurs préventions : faux en écritures, usage de faux, abus de confiance, escroquerie et dirigeant d’association de malfaiteurs, soit l’ensemble des préventions qui lui étaient reprochées par le ministère public dans son réquisitoire de renvoi.

La chambre du Conseil de Mons a renvoyé, mercredi, l’ancien bourgmestre de Neufchâteau, Dimitri Fourny, et 23 autres inculpés devant le tribunal correctionnel de Mons pour l’affaire des fausses procurations électorales. Le renvoi est conforme aux réquisitions du ministère public.

Une enquête avait été ouverte et confiée au juge d’instruction Jacques Langlois. Le dossier a été renvoyé à Mons, parce que le parquet du Luxembourg avait demandé à la Cour de Cassation d’être dessaisi de l’affaire pour cause de suspicion légitime due à des liens de parenté entre certains inculpés et des membres du greffe. Le dessaisissement a été accepté par la Cour de Cassation.