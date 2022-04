Dylan Teuns vainqueur de la Flèche Wallonne: «J’ai rêvé de cette course» (vidéo)

Dylan Teuns (Bahrain-Victorious) s’est offert mercredi la plus belle victoire de sa carrière dans une course d’un jour en s’imposant à la Flèche wallonne devant l’Espagnol Alejandro Valverde.

« Je pense que le plus fort a gagné au Mur de Huy », a poursuivi Dylan Teuns. « Je pense qu’on a vu le Dylan Teuns des victoires au Tour de France, à la Planche des Belles Filles (2019) et au Grand-Bornand (2021). Je n’ai jamais été aussi fort au printemps qu’en ce moment, je suis très constant. Ma période de prédilection habituelle est l’été mais, cette année, c’est différent. J’ai rêvé de cette course, je me suis souvenu mardi que j’étais monté sur le podium de la Flèche wallonne (3e) il y a cinq ans. Mais j’y ai toujours cru, j’ai toujours pensé que je réussirais un jour ».