Stib: des perturbations attendues ce vendredi

Le réseau de la Stib sera perturbé ce vendredi. Et pour cause ? Une manifestation nationale organisée par plusieurs syndicats du pays. La manifestation débutera rue Ravenstein, en plein cœur de Bruxelles.

La Stib appelle donc les voyageurs à trouver un autre moyen de transport ce vendredi et même à éviter la zone car la manifestation devrait avoir un impact plus ou moins important sur les lignes de bus, trams et métro. « Bien qu’il soit impossible, aujourd’hui, de savoir dans quelle mesure l’appel du front syndical sera suivi et quel impact le passage du cortège de la manifestation aura sur la circulation des bus et trams, la société bruxelloise s’attend à ce que son réseau soit perturbé », explique la Stib dans un communiqué.