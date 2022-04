Coupe du monde 2022: Proximus s’ajoute aux nombreux sponsors des Diables rouges qui ne se rendront pas au Qatar

Proximus, l’un des sponsors des Diables rouges, n’enverra pas de clients, de partenaires, ou de membres de la direction à la Coupe du monde de football au Qatar à l’automne prochain, a fait savoir mercredi le CEO Guillaume Boutin au cours de l’assemblée des actionnaires.

D’autres partenaires de l’équipe nationale belge, comme Jupiler, ING, la société de courrier GLS, Carrefour et Côte d’Or avaient déjà fait savoir qu’ils ne prendraient pas non plus part à l’événement en raison de la politique des droits de l’homme en vigueur dans le pays hôte.