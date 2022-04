Loïc Bessilé, défenseur du SC Charleroi: «On aborde les Playoffs avec confiance»

Samedi, Charleroi va entamer ses Europe Playoffs à Malines. Blessé il y a plusieurs semaines aux ischios, Loïc Bessilé est revenu au bon moment, lors de la dernière journée de phase classique contre Zulte Waregem, après un court séjour sur le banc. À 23 ans, le Franco-Togolais, arrivé l’été dernier en provenance de Bordeaux, est devenu un élément incontournable dans la défense à trois, en vigueur depuis l’arrivée d’Edward Still.

Avec quelles ambitions abordez-vous ces Playoffs ?

On les aborde avec confiance. On prendra match après match, mais pour arriver le plus haut possible. On ne calcule pas : on veut gagner le plus de points possible.