Wimbledon sans Russe, ni Bélarusse: un geste fort

Voici un mois, les organisateurs de Wimbledon annonçaient qu’ils réfléchissaient, avec le gouvernement britannique, à la possibilité d’exclure les joueurs(euses) russes et bélarusses de leur édition 2022, en raison du conflit en Ukraine. Des motions ont été étudiées, comme le fait de faire signer aux joueurs concernés un document marquant leur condamnation ferme des actions de guerre menées par leur pays respectif. Ce qui était notamment réclamé par les joueuses ukrainiennes comme Elina Svitolina (25e) ou Lesia Tsurenko (135e). Mais ce mercredi, sur le coup de 16h30, Wimbledon confirmait via un communiqué qu’il fermerait ses portes aux joueurs(euses) russes et bélarusses pour son édition qui se jouera du 27 juin au 10 juillet. « Au vu des circonstances liées à cette agression militaire injustifiée et sans précédent, il serait inacceptable d’offrir au régime russe n’importe quel bénéfice résultant d’une performance d’un joueur russe ou bélarusse à notre tournoi. »