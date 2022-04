Guerre en Ukraine: pourquoi le nombre de réfugiés est en chute libre en Belgique

Le calme règne depuis plusieurs jours au Palais 8 du Heysel. Les guichets d’enregistrements pour les réfugiés ukrainiens sont toujours ouverts mais les immenses files qui avaient fait l’ouverture des journaux télévisés, il y a un mois, se sont volatilisées. Un constat visuel qui se confirme dans les chiffres publiés par l’Office des étrangers. Les samedi 16 et lundi 18 avril, ils n’étaient qu’un peu plus de 200 à s’être présentés pour introduire une demande de protection temporaire, soit dix fois moins qu’au pic de la mi-mars. Un chiffre qui repartait néanmoins légèrement à la hausse mardi. « Nous avons réduit de moitié le nombre de guichets », indique Dominique Ernould, la porte-parole de l’Office. Mais il n’est pas question de fermer les bureaux créés dans l’urgence au Heysel à ce stade : « Nous restons très prudents car une deuxième vague est toujours possible avec des chiffres qui remonteraient très forts. On veut rester préparés à cette éventualité. »