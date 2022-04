Réfugiés ukrainiens: «Sans coordination, la Pologne risque de devenir la nouvelle Grèce»

Jean-François Maystadt (UCLouvain), chercheur spécialisé en économie du développement et des conflits, publie ce jeudi un article dans la revue Regards Économiques . Avec ses collègues Lucas Guichard et Joël Machado, ils analysent la manière dont l’Europe gère la crise migratoire provoquée par la guerre en Ukraine et note l’urgence de renforcer la coopération entre les pays de l’Union.

On ne dénombre « que » 35.000 réfugiés ukrainiens en Belgique. Bien moins que les prévisions…