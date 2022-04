Le vrai ou faux: faut-il s’inquiéter des cas d’hépatite infantile?

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) collabore avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans le cadre d’une enquête sur des dizaines de cas d’hépatite infantile au Royaume-Uni, au Danemark, aux Pays-Bas et en Espagne. Aux Etats-Unis, neuf cas ont été signalés dans l’Etat de l’Alabama, chez des enfants âgés de 1 à 6 ans.

Des enquêtes sont en cours dans tous les pays où des cas ont été signalés et un réseau de surveillance actif s’est mis en place partout. En Belgique, le Risk Assessment Group (RAG), un comité composé d’épidémiologistes, de virologues et de pédiatres hépatologues, se réunit cette semaine pour déterminer comment les cas seront notifiés, via quel canal les rapporter et comment les définir.